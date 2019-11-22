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Шесть часов в космосе на ремонт спектрометра

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Шесть часов в космосе на ремонт спектрометра

Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано успешно завершили новый этап работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра, установленного на МКС. В открытом космосе американкец и итальянец провели 6,5 часов.

Этот прибор был доставлен на станцию в 2011 году. С его помощью учёные надеются найти следы антиматерии, изучить состав и энергетический спектр первичных космических лучей, что поможет понять, как образовалась Вселенная.

Для окончания ремонта может понадобиться ещё два выхода в открытый космос.

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