Баррикады на мостах Багдада

Иракские протестующие с помощью бетонных блоков и старой мебели заблокировали все три моста в Багдаде, которые проходят через реку Тигр. В то время, как одни работали над укреплением баррикад на мосту, другие танцевали, пели и играли в футбол на импровизированном поле. Жители Багдада вынуждены пересекать Тигр по воде на лодках.
Среди пассажиров - рабочие, студенты, госслужащие, многие из которых, несмотря на неудобства, поддерживают демонстрантов. Мосты соединяют "зелёную зону", квартал с правительственными учреждениями и иностранными посольствами, с остальными районами иракской столицы. В минувшие выходные демонстранты "отвоевали" у сил безопасности мост "Аль-Ахрар", соорудив на нём баррикады из мусорных контейнеров.
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