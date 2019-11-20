Баррикады на мостах Багдада

Иракские протестующие с помощью бетонных блоков и старой мебели заблокировали все три моста в Багдаде, которые проходят через реку Тигр. В то время, как одни работали над укреплением баррикад на мосту, другие танцевали, пели и играли в футбол на импровизированном поле. Жители Багдада вынуждены пересекать Тигр по воде на лодках.

Среди пассажиров - рабочие, студенты, госслужащие, многие из которых, несмотря на неудобства, поддерживают демонстрантов. Мосты соединяют "зелёную зону", квартал с правительственными учреждениями и иностранными посольствами, с остальными районами иракской столицы. В минувшие выходные демонстранты "отвоевали" у сил безопасности мост "Аль-Ахрар", соорудив на нём баррикады из мусорных контейнеров.