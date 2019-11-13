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Принц Чарльз в Индии

Наследник британского престола принц Чарльз приехал в индию. Это его 10-й визит в эту страну. Одна из центральных тем поездки — обсуждение борьбы с изменениями климата и загрязнением воздуха — стала особенно актуальной на фоне рекордного смога в столице, Нью-Дели.

Кроме этого, Чарльз посетил сикхский храм в Нью-Дели — в ознаменование 550-й годовщины со дня рождения основателя сикхизма гуру Нанака. Визит принца символизирует огромный вклад сикхов в историю Великобритании.

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