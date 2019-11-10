Британцы чтят память павших

11 ноября в Великобритании отмечают День памяти павших, известный в народе как Маковый день, призванный увековечить память всех солдат, погибших в конфликтах с участием сил королевства. Накануне у лондонского кенотафа состоялась торжественная церемония с возложением венков и цветов с частием членов королевской семьи.

Все дамы - королева Елизавета II, Меган Маркл, Кейт Миддлтон, супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз, - одетые в черное, по традиции наблюдали за парадом и возложением венков с балкона, тогда как мужчины - принц Чарльз, Уильям и Гарри и другие были среди процессии.