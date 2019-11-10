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Бетонные заграждения в Багдаде

Более 300 человек стали жертвами продолжающихся более месяца и сопровождающихся насилием и беспорядками акций протеста в Ираке. В воскресенье иракские силы безопасности установили бетонные заграждения в центре Багдада, чтобы попытаться заблокировать движение протестующих.

Протесты в нескольких иракских городах, в том числе в столице, начались из-за недовольства жителей действиями правительства, ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Демонстранты требуют отставки кабинета Аделя Абдель Махди и проведения досрочных выборов в парламент.

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