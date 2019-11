В Севилье вручены награды MTV Europe Music Awards

В испанской Севилье чествовали победителей премии MTV Europe Music Awards, несмотря на то, что многие из них отсутствовали, в том числе Тейлор Свифт и Билли Айлиш.

Но даже без них правили бал в основном представительницы прекрасного пола.

"Мы празднуем великий год для женщин и музыки", - сказала со сцены американская певица Бекки Джи.

Испанская суперзвезда и международная сенсация певица Розалия добавила местного колорита в эту ночь, спев свой хит Di Mi Nombre ("Произнеси мое имя") под ритмы фламенко в сопровождении 50 танцоров.

Из рук Джорджины Родригес, подруги футболиста Криштиану Роналду, Розалия получила награду в номинации "Лучшая совместная работа" за композицию Con Altura ("На высоте") в сотрудничестве с колумбийским певцом Джеем Бальвином.

Американская певица Холзи удостоилась сразу двух премий — "Лучший стиль" и "Лучший поп-исполнитель".

Позже она исполнила один из своих хитов Graveyard ("Кладбище"), по завершению выступления находящаяся на сцене карусель воспламенилась.

Известная американская группа Green Day была признана лучшей рок-группой.

На концерте перед тысячами фанатов на Площади Испании там же в Севилье она представила свою новую песню "Father of All ("Отец всех") и порадовала поклонников старым синглом Basket Case ("Неуровновешанный").

Победители MTV Europe Music Awards 2019:

Лучший американский исполнитель: Taylor Swift

Лучший канадский исполнитель: Johnny Orlando

Лучший клип: Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco, "ME!"

Лучший артист: Shawn Mendes

Лучшая песня: Billie Eilish, "bad guy"

Лучшая совместная работа: ROSALÍA, J Balvin ft. El Guincho, "Con Altura"

Лучший новый артист: Billie Eilish

Лучший поп-исполнитель: Halsey

Лучшее живое исполнение: BTS

Лучшая рок-группа: Green Day

Лучший хип-хоп артист: Nicki Minaj

Лучшая альтернативная группа: FKA twigs

Лучший электронный проект: Martin Garrix

Лучший стиль: Halsey

Лучшая фанатская поддержка: BTS

Лучший прорыв: Ava Max

Лучшее выступление в рамках проекта World Stage: Muse: Bilbao, Spain 2018

Лучший британский и ирландский исполнитель: Little Mix (Social Wildcard Winner)