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В Тбилиси представлены уникальные куклы

Простыми куклами их не назовешь. Каждая маленькая деталь на обуви, платье или в волосах - настоящее произведение искусства. Цена куклы от известного немецкого мастера Сильвии Везер может достигать 10 тысяч долларов. Туловище каждой из них сделано из скелета и кожи, лица и руки - из фарфора, которые художник вручную красит в несколько слоев, чтобы придать нужные оттенок и черты.

При создании некоторых кукол использовались полудрагоценные камни и кристаллы. Представленные на выставки в Тбилиси куклы сделаны по разным техникам, отличаются по стилю и палитре. Но, как уверяют их авторы, это разнообразие делает каждую куклу уникальной.

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