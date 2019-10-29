Выставка автопортретов Люсьена Фрейда в Лондоне

Лицом к лицу с мастером. В Королевской академии художеств в Лондоне открылась выставка автопортретов Люсьена Фрейда.

На самом раннем изображен 16-летний юноша, на самом позднем - 82-летний старик. Бескомпромиссный реализм - от начала и до конца.

Это необыкновенное путешествие. Речь идет не только о процессе старения и развития художника, который превращается из мальчика в пожилого человека. Вы будто оказываетесь внутри него самого и следите за его работой, за тем, как меняются стиль и техника. Андреа Тарсия куратор выставки

Мастер психологического портрета, Фрейд был одним из художников фигуративной живописи. В центре его творчества - человек.

Внук основателя психоанализа Зигмунда Фрейда, он вместе с семьей перебрался из Берлина в Лондон в 1933 году в связи с приходом к власти в Германии нацистов. Его ранние работы часто ассоциируются с немецким экспрессионизмом и сюрреализмом.

"Некоторые его портреты невероятно впечатляющи, - говорит куратор. - На них изображен "полномасштабный" Фрейд. Он рисует, смотрясь в зеркало. Перед нами предстаёт высокомерный, властный человек. При этом на других картинах он совершенно другой - озорной. Здесь сплошная самоирония. Будто нам говорят: "Творческий процесс, сама идея написания автопортрета, попытка передать сходства на холсте - все это не более чем зеркальное отражение. Вы даже не смотрите непосредственно на самого художника".

Более 50 картин, рисунков и гравюр. Выставка продлится до 26 января.