В Гренландии становится теплее. Морского льда здесь всё меньше — а значит, всё больше возможностей для рыбалки. Между айсбергами Илулиссата царит настоящая золотая лихорадка. Местные рыбаки оснастили свои лодки современным оборудованием, которое позволяет им добывать сотни килограммов рыбы в день.

"Здесь стали слишком много рыбачить, это очень прибыльно — так что всю крупную рыбу уже выловили, осталась только мелочь", - говорит рыбак из Илулиссата Мартин Йоргенсен.

Рыбаки из прибрежных деревень перебираются в города, ближе к покупателям. Население Окаатсута, поселения инуитов на западном побережье Гренландии, сократилось до 30 человек. Во многих районах почти не осталось ездовых собак — они нужны для подлёдной рыбалки или охоты, но теперь, с потеплением, собак заменяют лодки.

"Раньше мы уже с октября на собаках ездили. Но теперь льда стало меньше, можно круглый год выходить в море на лодках", - рассказывает рыбак из Окаатсута Стин Габриэльсен.

Морская вода становится теплее, и к берегам Гренландии устремляются новые виды рыб — скумбрия, сельдь, атлантический тунец и треска. Но не все этому рады. Рыбаки говорят, что самый выгодный для них улов — это палтус, но поймать его летом теперь становится труднее.

"Палтус любит холодную воду. Теперь лето у нас более теплое и длинное — так что палтус уходит туда, где прохладнее", - говорит рыбак Нильс Гундель.

В будущем, с таянием морского льда и миграцией рыбы, в незащищенных международных водах у Северного полюса может оказаться коммерческий рыболовный флот.

Ученые бьют тревогу: нерегулируемый промысел может разрушить плохо изученную экосистему Центрального Ледовитого океана. Рыбы там может быть слишком мало, и её запасы могут быть необходимы для выживания других животных.

Чтобы предотвратить надвигающуюся угрозу, ведущие рыболовецкие страны встретились здесь, в Илулиссате, и договорились запретить коммерческий промысел рыбы в международных водах Арктики — по крайней мере, на 16 лет. Это знаковое международное соглашение было подписано ЕС, Канадой, Китаем, Данией (в отношении Гренландии и Фарерских островов), Исландией, Японией, Кореей, Норвегией, Россией и США. Вместе эти страны представляют около 75% мирового ВВП.

Соглашение — юридически обязывающее: ничей флот не сможет ловить рыбу у Северного полюса — по крайне мере пока учёные не выяснят, как это делать без ущерба для природы. В Арктическом университете Норвегии в Тромсё профессор Торе Хенриксен возглавляет Норвежский центр морского права.

"Это соглашение отражает превентивный подход: пока у вас мало адекватных данных, действовать нужно со всей осторожностью. Правила рыбной ловли будут устанавливаться в соответствии с полученными данными. Раньше было так, что сначала открывали промысел, и лишь потом начинали его регулировать — но на этом этапе может быть уже слишком поздно", - говорит Торе Хенриксен.

Отменят ли запрет в будущем, будет зависеть от итогов работы научного консорциума во главе с профессором Полин Снейс Лейонмальм. Она возглавляет группу европейских исследователей в экспедиции MOSAiC, которая будет год беззвучно дрейфовать у Северного полюса.

"Обычно, когда ледокол движется через лёд, хороших акустических данных не собрать из-за шума. Но на этот раз у нас будет целый год акустических наблюдений — просто мечта!", - рассказывает профессор.

Помимо гидролокатора, учёные при поддержке ЕС будут использовать глубоководную видеокамеру, собирать образцы ДНК на различных глубинах и впервые получат образцы полярной рыбы, чтобы лучше понять пищевую сеть региона.

"Мы сможем проанализировать её желудок, стабильные изотопы, жирные кислоты, узнать о здоровье рыбы и о том, откуда она пришла, потому что рыба мигрирует — мы сможем получить массу информации, просто взяв рыбу в руки", - говорит Полин Снейс Лейонмальм.

Полярные экспедиции покажут, станет ли Центральный Ледовитый океан когда-нибудь зоной рыболовного промысла или ему лучше навсегда остаться заповедником.