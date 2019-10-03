Под влиянием Баухауса

В Лондоне открылась выставка современного искусства Frieze, где художники и скульпторы со всего мира представили свои творения. Многие работы сделаны под влиянием стиля Баухаус, ведь в этом году эта легендарная немецкая школа празднует своё 100-летие.

Баухауса – один из самых заметных стилей в дизайне и архитектуре XX века. Существовал он недолго – с 1919 по 1933 год, – но оказал мощное влияние на искусство, после чего принципы стиля распространились по всему миру и стали основой модернизма.

Новинка этого года – тканые работы. Гонконгская художница Анжела Су для создания своих работ использует человеческие волосы, которые собирает у парикмахеров. Свои необычные картины художница написала во время непрекращающихся несколько месяцев протестов в Гонконге. На одной из работ Су изобразила глаз, зашитый настоящим человеческим волосом.