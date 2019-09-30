Овцы прогулялись по Лондонскому мосту

Несмотря на ненастную погоду, овцы вновь прогулялись по Лондонскому мосту с севера на юг - под барабанную музыку и в сопровождении танцоров. Ежегодной традиции уже более 800 лет. По словам Сэра Дэвида Вуттон, адвоката и члена городского совета, знаменитый перегон стада необходим для того, чтобы люди помнили о прошлом. В первую очередь, о возникновении "работающих сами на себя фрименов", когда фермерам разрешили входить в Лондон со своими баранами без оплаты пошлины. По мнению юриста, сегодня знать свою историю важно как никогда в связи с приближением "Брексита" и все еще царящей в стране неопределенности, которая стала угрозой для британских предпринимателей.