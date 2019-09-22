80 лет супергерою

На фасадах домов в 13 городах мира появился знак Бэтмена — супергерою исполнилось 80 лет. Таким образом издательство DC Comics отметило день рождения Темного Рыцаря, преследующего преступников на улицах вымышленного города Готэм-сити. История о Бэтмене впервые была напечатана в 27-м номере комиксов Detective Comics в 1939 году. Знак Бэтмена сначала осветил фасад дома в Мельбурне, а последним этапом стало здание Warner Bros Studios Lot в Лос-Анджелесе.