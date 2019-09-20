Показательные выступления мастеров тхэквондо в Пхеньяне

В Северной Корее прошли показательные выступления мастеров тхэквондо и других боевых искусств в честь 20-летия со дня основания Международного комитета боевых искусств.

На кадрах, предоставленных северокорейским агентством новостей KCNA, свое мастерство в пхеньянском Зале тхэквондо демонстрируют представители трех стран: Северной Кореи, Вьетнама и Финляндии.

Северокорейские спортсмены на этой видеозаписи несут по улицам Пхеньяна факел, от которого будет зажжен огонь Международных игр боевых искусств. Восьмые по счету Игры состоятся в Италии в этом году.

В 2017 году они проводились в столице Республики Беларусь Минске.