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Показательные выступления мастеров тхэквондо в Пхеньяне

В Северной Корее прошли показательные выступления мастеров тхэквондо и других боевых искусств в честь 20-летия со дня основания Международного комитета боевых искусств.

На кадрах, предоставленных северокорейским агентством новостей KCNA, свое мастерство в пхеньянском Зале тхэквондо демонстрируют представители трех стран: Северной Кореи, Вьетнама и Финляндии.

Северокорейские спортсмены на этой видеозаписи несут по улицам Пхеньяна факел, от которого будет зажжен огонь Международных игр боевых искусств. Восьмые по счету Игры состоятся в Италии в этом году.

В 2017 году они проводились в столице Республики Беларусь Минске.

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Молодёжь Афганистана вышла на экопротест

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Молодёжь Афганистана вышла на экопротест

Всемирная забастовка в защиту климата охватила около 160 стран. Не исключением стал и Афганистан, где на улицы Кабула в пятницу вышли тысячи экоактивистов. Один из организаторов акции утверждает, что молодёжь Афганистана хочет внести свой вклад в борьбу с глобальным потеплением.