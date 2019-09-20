Молодёжь Афганистана вышла на экопротест

Всемирная забастовка в защиту климата охватила около 160 стран. Не исключением стал и Афганистан, где на улицы Кабула в пятницу вышли тысячи экоактивистов. Фардин Баракзай, один из организаторов акции утверждает, что молодёжь Афганистана хочет внести свой вклад в борьбу с глобальным потеплением.

В Нью-Йорке сотням школьников разрешили пропустить уроки из-за участия в климатических протестах. К ним примкнула Грета Тунберг, инициатор движения Fridays For Future, что в переводе означает "Пятницы ради будущего".

Подобные акции против изменения климата начались в августе прошлого года. Всего за несколько месяцев климатические протесты переросли в глобальное молодежное движение. А сама Грета Тунберг в конце августа прибыла в США, чтобы принять участие в сентябрьском саммите ООН по климату и в декабрьской Всемирной конференции по защите климата в чилийском Сантьяго.