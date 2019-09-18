ОАЭ: купол для Expo 2020 Dubai готов

В ОАЭ в рамках подготовки к Всемирной выставке Expo 2020 Dubai завершено сооружение 800-тонного купола, центральной части выставочного комплекса, сообщают организаторы.

Отмечается, что строительство было завершено с опережением графика.

Expo 2020 Dubai станет первой всемирной выставкой в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. Ожидается, что ее посетят 25 миллионов человек.

В Дубае рассчитывают, что проведение Expo 2020 принесет оживление на рынок недвижимости и окажет благотворное влияние на экономику в целом, рост которой замедлился в последние годы. В прошлом году экономика Дубая выросла всего на 1,94%. Это самый низкий показатель с 2009 года.

Власти Дубая надеются сохранить большинство экстравагантных сооружений после проведения выставки. Они станут частью "города будущего" в районе District 2020.

Всемирная выставка пройдет в Дубае с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года.