Парижское "Летающее такси"

В Париже состоялись испытания "Летающего такси", за которым, как полагают, будущее городского транспорта французской столицы.

Загрязнение воздуха – одна из основных проблем Парижа, в часы пик на дорогах – длинные пробки. «Летающее такси» - экологичная альтернатива привычному общественному транспорту. Добраться до нужного места можно будет по Сене.

В понедельник компания Seabubbles начала четырехдневные испытания своего «летающего» аппарата.

"Пузырь" работает на электричестве и поднимается над водой на «крыльях».

Эта услуга может появиться в Париже уже весной 2020 года, если испытания пройдут успешно, - сообщили в парижской мэрии.

«Летающее такси» передвигается почти бесшумно и не загрязняет окружающую среду. Его скорость может достигать 18 узлов (33,3 км/ч).

Городские власти будут ужесточать требования к экологичности транспорта. К 2030 году на дорогах Большого Парижа будет разрешено передвигаться только электромобилям и автомашинам на водородных топливных элементах.