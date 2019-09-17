"Надувные кандидаты" в Кнессет

Жители и гости города Нетании, что на западном средиземноморском побережье Израиля, стали свидетелями необычного действа. Гигантские головы партийных лидеров страны появились на пляжах курорта. Акция приурочена ко дню выборов в Кнессет, которые проходят во вторник.

Удивлённые прохожие с удовольствием фотографировались с "надувными политиками", в числе которых оказались премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его главный оппонент - генерал Бени Ганц.

Досрочные выборы в парламент были назначены на 17 сентября после апрельского голосования, по итогам которого израильский премьер не сумел сформировать правительственную коалицию.

Судя по результатам последних опросов, у правящей правоцентристской партии "Ликуд" Нетаньяху и у левоцентристов из партии "Кахоль-лаван" Ганца примерно равные шансы на победу.