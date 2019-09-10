"Брексит": кому верят лондонцы?

Приостановка работы парламента и неясные перспективы «брексита» тревожат британцев. Жители Лондона рассказывают о своём недовольстве: одни — решениями премьер-министра, другие — голосованием оппозиции в Палате общин:

_— Это вредит нашей демократии. Это значит просто выбросить демократию в окно. Вот что значит политический кризис.

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_— Это же нехорошо, разве нет? Нехорошо. Они должны сейчас как-то решать эти вопросы. Они должны быть там. Кто-то же должен. Кто? Я не знаю.

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— Британцы проголосовали за «брексит», он пытается его осуществить. Если парламентарии пытаются помешать… Ну, я лично не очень верю в «брексит».

Из Лондона передаёт корреспондент Euronews Винсент Макавини:

«Дважды провалив голосование за досрочные выборы, потеряв шесть депутатов в Палате общин Борис Джонсон смог приостановить работу парламента до 14 октября. Он воспользуется этой передышкой, чтобы перегруппировать силы, пообщаться с советниками, подготовить новую стратегию, раз уж теперь перспектива выхода из ЕС без сделки снята с повестки дня. Все основные британские партии также будут проводить съезды в ближайшие несколько недель и это действительно похоже на начало длительной избирательной кампании. До ноября выборы уже не организовать, но кажется совершенно ясно, что они пройдут в Великобритании этой зимой».