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Великобритания

Джонсона "загнали в угол"?

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 Михаил Саленков 
Джонсона "загнали в угол"?
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Члены кабинета министров Великобритании прибыли на Даунинг стрит 10, впервые после того глава правительства Борис Джонсон принял решение приостановить работу парламента на фоне накаляющейся ситуации с "брекситом".

Парламентарии отклонили все предложения Джонсона, в том числе призыв провести внеочередные выборы, заблокировали выход из ЕС без сделки и потребовали опубликовать документы по подготовке к "брекситу". Аналитики говорят, что премьера "загнали в угол".

Однако Джонсон уже вновь живет в режиме предвыборной кампании, даже если выборы не состоятся в ближайшем будущем.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Полагаю, многие желают, чтобы это наконец случилось. Не только в Великобритании, но и в Брюсселе, а также наши друзья и партнеры в разных странах Евросоюза. Они хотят, чтобы мы выполнили свои обещания, ведь эта история тянется уже три года. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы достичь соглашения. Думаю, что у нас получится, но - если в этом будет необходимость - мы покинем ЕС и без сделки".

Лидер оппозиции Джереми Корбин высказался в своей привычной манере, вновь призвав провести повторный референдум о выходе страны из ЕС: "Всеобщие выборы приближаются, но мы не позволим Джонсону диктовать условия. На этих выборах мы прислушаемся к мнению жителей страны. У нас два варианта - выход из ЕС с убедительными доводами и возможность остаться в Евросоюзе".

Работа парламента Великобритании приостановлена до 14 октября. Часть законодателей выступила против перерыва. Они скандировали "Позор!", держа в руках листки бумаги со словом "обезмолвлены".

До позднего вечера в знак протеста парламентарии исполняли в зале заседаний традиционные валлийские и шотландские песни, а также гимн лейбористов "Красный флаг".