Операция "Овсянка": приготовиться к худшему?

Под давлением Палаты общин британский кабинет министров обнародовал детали кризисного плана в случае "жесткого брексита".

Операция была разработана минфином королевства и получила название "Овсянка". Это не только традиционный поридж, но и название вида птиц.

О том, что план "Операция "Овсянка" существует, стало известно несколько дней назад из сообщений в прессе, основывавшихся на утечках из правительства.

Ведомство предрекает коллапс, который образуется по обе стороны Ла-Манша, эта ситуация может продлиться несколько месяцев, как и снижение интенсивности транспортного потока, как грузового, так и пассажирского, между континентальной Европой и островом, примерно наполовину.

По направлению к Дувру Фото Рейтер (архив)

Публикацию прокомментировал лидер партии Brexit Найджел Фараж: "Большего вздора я в жизни не видел. Я, в отличие от министерских чиновников, не просиживал штаны в кабинетах, а двадцать лет занимался международной торговлей, а также логистикой по всему миру. Предположение, что если в Дуврском порту возникнет заминка, то полки магазинов с едой опустеют, это чушь собачья, поскольку у нас в Британии имеется не меньше сотни других портов. Об этих проекциях страха нужно просто забыть".

Найджел Фараж фото Рейтер (архив)

В прогнозе минфина указывается на возможные проблемы с обменом данными между правоохранительными органами Великобритании и ЕС и сообщается, что может потребоваться "существенное количество" полицейских для поддержания общественного порядка в случае возникновения протестов.