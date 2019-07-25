Фшайт: нырни с моста

На мосту Фшайт на западе Косова — соревнования по хай-дайвингу: прыжкам с моста в воду.

Среди участников — известная в Косове спортсменка Гонге Джиха-Баша, которая начинала заниматься хай-дайвингом ещё в Югославии в начале 80-х (хотя тогда это классифицировалось скорее как хулиганство, а не спорт). В возрасте 18 лет она стала первой женщиной, прыгнувшей со знаменитого моста в Мостаре. Сегодня ей 54.

Мост Фшайт также был серьёзно повреждён в 90-х годах, но его довольно быстро восстановили с помощью военнослужащих KFOR, поскольку он играет важную роль в местном транспортном сообщении.