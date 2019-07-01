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Спорт

5 дней до старта ралли "Шёлковый путь"

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 Euronews 
5 дней до старта ралли "Шёлковый путь"
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Девятое по счёту международное ралли "Шёлковый путь" стартует в Иркутске 6 июля. В этом году марафон состоит из 10 этапов: сначала гонщики отправятся к Байкалу, самому глубокому озеру на планете, а затем пересекут Монголию и финишируют среди бесконечных дюн знаменитой пустыни Гоби.

5000 км по территории трёх стран в окружении живописных пейзажей станут настоящим испытанием на прочность.

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Less than a week left till the Silk Way Rally competitors will start off their engines to fight for the White Tiger. While the caravan is on the way to Irkutsk up to a planned schedule we remind you the main numbers of the 9th edition of the rally. ⠀ • 3 Countries to be crossed (Russia, Mongolia, China) • 5003,5 Km of which more than 2588 km of Special Stages • 36 countries represented by racers • 97 rally vehicles including: 54 cars and 16 trucks, 24 motorcycles, 3 quadrunners • 277 motor cars (of all categories) • 11 aerial vehicles chasing the rally (4 airplanes, 7 helicopters) • 10 stages • 188 representatives of top international and Russian media, • 55 major global broadcasters in 196 countries ⠀ #SilkWayRally2019 #SWR2019 #SWR_numbers ⠀ Меньше недели остается до старта «Шелкового пути 2019». И пока караван участников следует в Иркутск по запланированному графику, напомним главные цифры девятого издания ралли. ⠀ • 3 пересекаемые страны (Россия, Монголия, Китай) • 5003,5 км, из них свыше 2588 км - спецучастки • 36 стран представляют участники • 97 спортивных экипажей, включая 54 внедорожников и 16 грузовиков, 24 мотоциклов, 3 квадроцикла • 277 автомобилей (всех категорий) • 11 воздушных судов авиационного сопровождения (4 самолета, 7 вертолетов) • 10 этапов ⠀ 📆 6-16 July, 2019 🇷🇺 Russia 🇲🇳 Mongolia 🇨🇳 China

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Список участников в категории "внедорожники" возглавляет прошлогодний победитель Язид Аль-Раджи. Его главный соперник катарец Нассер Аль-Аттия в этот раз настроен взять реванш.

В зачёте грузовиков выступит 16 экипажей, 6 из которых представляют Россию.

Всё внимание в этой категории будет приковано к команде КАМАЗ-мастер. Прошлогодний победитель Андрей Каргинов и его товарищи Айрат Мардеев, Антон Шибалов и Сергей Куприянов будут бороться за призовые места.

В этом году в гонке впервые примут участие мотоциклисты и квадроциклисты.

До старта ралли "Шёлковый путь" остаются считанные дни.