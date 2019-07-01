5 дней до старта ралли "Шёлковый путь"

Девятое по счёту международное ралли "Шёлковый путь" стартует в Иркутске 6 июля. В этом году марафон состоит из 10 этапов: сначала гонщики отправятся к Байкалу, самому глубокому озеру на планете, а затем пересекут Монголию и финишируют среди бесконечных дюн знаменитой пустыни Гоби.

5000 км по территории трёх стран в окружении живописных пейзажей станут настоящим испытанием на прочность.

Список участников в категории "внедорожники" возглавляет прошлогодний победитель Язид Аль-Раджи. Его главный соперник катарец Нассер Аль-Аттия в этот раз настроен взять реванш.

В зачёте грузовиков выступит 16 экипажей, 6 из которых представляют Россию.

Всё внимание в этой категории будет приковано к команде КАМАЗ-мастер. Прошлогодний победитель Андрей Каргинов и его товарищи Айрат Мардеев, Антон Шибалов и Сергей Куприянов будут бороться за призовые места.

В этом году в гонке впервые примут участие мотоциклисты и квадроциклисты.

До старта ралли "Шёлковый путь" остаются считанные дни.