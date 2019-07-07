"Шёлковый путь": от Иркутска до Байкальска

В Иркутске стартовало международное ралли «Шёлковый путь». Церемония старта здесь состоялась ещё 6 июля, а 7-го участники прошли его первый этап – Иркутск – Байкальск.

Общая протяжённость гонки составит 5003,5 км, которые пилотам предстоит преодолеть за 10 дней. Участие в марафоне примут представители 99 спортивных экипажей, включая 55 внедорожников и 16 грузовиков, 25 мотоциклов и три квадроцикла.

Первыми на стартовый подиум выехали мотогонщики – они участвуют в ралли впервые.

Дистанция первого спецучастка составляла всего 50 км. Но в ночь перед стартом над трассой прошёл сильный дождь, усложнивший условия гонки.

Сенсацией первого дня стала победа аргентинских байкеров, двух братьев Кевина и Люсиано Бенавидесов, которые заняли первое и второе место на подиуме соответственно. Тройку призёров замкнул француз Ксавье де Султре.

В зачете внедорожников лучшим стал катарец Нассер Аль-Аттия. Он финишировал первым с отрывом в две с половиной минуты. Вторым этап закончил француз Жером Пелише, а третьим – прошлогодний победитель, саудовец Язид Аль-Раджи.

В зачёте гоночных грузовиков самым быстрым был белорусский МАЗ, за рулём которого сидел Сергей Вязович. Вторым, на 56 секунд позже, пришёл пилот российской команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов. А третьим был его товарищ по команде Алексей Вишневский.

В понедельник участников ждёт второй этап, который пройдёт по маршруту «Байкальск – Улан-Удэ». Протяжённость его составит 409 километров.