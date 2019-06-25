Прага: в поисках прохлады

Туристы в Праге смогли хоть на немного отдохнуть от жары, пришедшую в страну из Северной Африки. На Староместскую площадь приехала поливальная машина и дарит изнемогающим от высоких температур жителям и гостям столицы минуты счастья. К такой мере местные власти прибегают в самые жаркие дни в году.

Чешский гидрометеорологический институт предупредил об аномально высоких температурах, которые затронут не только Прагу, но и остальные районы страны. Во вторник столбик термометра достигнет отметки в 34 градуса Цельсия, в среду - до 37 градусов.