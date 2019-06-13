Kyiv, а не Kiev: новая форма правописания в рамках избавления от колониального наследия

Что произошло?

Совет по географическим названиям США принял новую норму правописания названия украинской столицы: теперь по-английски следует писать Kyiv, а не Kiev, как было принято в течение всего XX века. Просьбу об этой поправке в американский орган, входящий в структуру МВД, внёс посол Украины в США Валерий Чалый.

Кампания #KyivNotKiev началась ещё в 2018 году. Тогда же к новому правописанию перешли институты Евросоюза. Теперь Kyiv станет нормой, например, для таких всемирных организаций, как Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), которая в правописании городов (где есть аэропорты) ориентируется на американский Совет по географическим названиям.

Решение о форме написания "Киева" на табло прилёта и вылета принимает каждый аэропорт самостоятельно. Так, одним из первых написавших на табло Kyiv, ещё в 2018 году стал международный аэропорт Ларнаки на Кипре. Сегодня на новую норму уже перешли некоторые агентства ООН.

Контекст

Переименование украинских городов идёт уже не первый год, а вопрос о формах правописания имён собственных встал сразу после обретения независимости от СССР в 1991 году. На Украине новые нормы преследуют двоякую цель: с одной стороны, вернуться к историческим формам написания, которые претерпели изменения в советский период. С другой стороны, избавиться от русскоязычного звучания в названиях и перейти на украиноязычную транскрипцию, сделав её международной нормой.

Некоторые политики на Украине называют новую языковую политику "избавлением от колониального наследия". В её рамках в стране, в частности, вводится закон о языке, который регламентирует, что украинский станет единственным государственным языком. В Раде над законом работали ещё при Петре Порошенко, а с приходом на президентский пост Владимира Зеленского новый глава государства подтвердил желание оставить нормы закона в силе. Это означает, что украинский будет обязательным для любых общественных платформ - от прений в парламенте до интерфейса компьютерных игр. Другие языки, включая русский, смогут существовать только в частном обиходе, а выступления русскоязычных артистов непременно будут сопровождаться синхронным переводом на украинский.

Как приживётся новая норма?

На новое правописание - Kyiv вместо Kiev - по-разному реагируют в разных странах. В самом английском, произношение слова фактически не отличается вне зависимости от старой или новой формы написания - дело лишь во внешнем виде и в том, как украинская столица называется в официальных документах и на табло аэропортов или вокзалов.

Во французском языке также привыкли к ставшему традиционным написанию, и пройдёт какое-то время прежде чем Французская академия, отвечающая за чистоту языка, решится изменить орфографию.

Немцам (при желании) придётся менять традиционный Kiew на Kyjiw. И уж точно никаких изменений не следует ожидать от таких языков, как греческий, в котором исторический Κίεβο им и останется. Что, разумеется, не мешает аэропортам в Афинах и Ларнаке отражать новое написание в латинице на табло аэропортов.

Другие изменения в языках российских соседей

Традиция переименований в стремлении отказаться от имперского прошлого была положена ещё во времена СССР. Так в 1930-е годы грузинский Тифлис стал Тбилиси, а Вильно, попав под советское влияние, стал Вильнюсом: оба топонима с тех пор звучат ближе к местной транскрипции их имён.

На Украине процесс переименования затронул многие города, названия которых были слишком тесно связаны с историей отношений России и Украины. Так, согласно закону от 2016 года, Днепропетровск превратился в Днепр, Днепродзержинску вернули историческое название Каменское, а Котовск (Одесской области) ныне именуется Подольск.