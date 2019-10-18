Франция: учи бретонский!

Ещё три десятка лет назад говорить по-бретонски считалось непрестижным и даже постыдным. Сегодня всё больше школьников изучают язык северо-западного региона Франции. Бретонский входит в число так называемых региональных языков, на которых говорили жители различных областей, вошедших в состав страны.

Сегодня большинство из них считаются вымирающими.

Анес Эвано, директор школы:

«Бретонский — это наши корни. Для них он становится всё важнее. Среди наших родителей немногие говорят по-бретонски, так что дети знают язык лучше дедушек и бабушек».

Несколько столетий назад под французской короной оказались люди, говорившие на нескольких десятках языков, причём не только романских: бретонский, например, относится к кельтским.

Давид Шазан, Euronews:

«Многие годы французские власти решительно внедряли французский язык по всей стране, при необходимости даже силой. Почему? В том числе потому, что ещё меньше ста лет назад лишь для половины граждан Франции французский был родным».

В результате гонений и стигматизации региональные языки стали исчезать даже из домашнего обихода. Положение начало меняться с 90-х годов. В 2001-м двуязычные школы были разрешены официально. Сегодня во Франции 180 государственных учебных заведений, где преподают эти языки. 14 тысяч детей изучают бретонский, баскский, каталанский, окситанский, эльзасский и некоторые другие.

Приходят и взрослые. Хоть ни один язык до сих пор не имеет официального статуса, власти регионов могут вводить требования для некоторых профессий:

«Учить бретонский важно, потому что без знания языка я не смогу найти работу учительницы географии или истории в своём регионе. Это может быть забавно, но это так».

Дриан Бернье, Университет Западной Бретани:

«Сейчас насчитывается около 200 тысяч человек, которые свободно говорят по-бретонски. Но большинство из них — глубокие старики. Через десяток лет их будет только сто тысяч. Наш язык вымирает».

Лингвисты надеются, что молодое поколение сможет вдохнуть новую жизнь в язык, который столетиями подвергался гонениям. Однако сделать предстоит ещё очень многое: сегодня бретонский изучают лишь около 2% школьников Бретани.