Волк плейстоценского периода

В Якутии нашли голову волка, который жил 40 тысяч лет назад. Прошлым летом ее обнаружил на берегу реки Тирехтях местный житель Павел Ефимов. Находка уникальна: несмотря на солидный возраст, шерсть, мозг, уши и даже язык животного - все на месте. Голова волка примерно 40 см - это примерно половина длины тела его современных сородичей. На момент смерти это была уже взрослая особь: ему было около трех лет. Голову обследовали сотрудники отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха вместе с японскими и шведскими коллегами.