Тысячи человек - больших и маленьких - приняли участие в традиционной колумбийской "томатине". "Помидорные бои" состоялись в воскресенье 2 июня в городе Сутамарчан в центральной части страны. Поучаствовать в фестивале в честь сбора урожая сюда приехали сотни туристов. Веселье, позаимствованное у жителей испанского Буньоля, здесь проходит с 2004 года. Посреди поля собирается толпа и - "обстрел" помидорами начинается. Организаторы отмечают: в качестве орудий используется только непригодные в пищу человека помидоры.