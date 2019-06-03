Срочная новость

Срочная новость

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"Помидорные бои"

Тысячи человек - больших и маленьких - приняли участие в традиционной колумбийской "томатине". "Помидорные бои" состоялись в воскресенье 2 июня в городе Сутамарчан в центральной части страны. Поучаствовать в фестивале в честь сбора урожая сюда приехали сотни туристов. Веселье, позаимствованное у жителей испанского Буньоля, здесь проходит с 2004 года. Посреди поля собирается толпа и - "обстрел" помидорами начинается. Организаторы отмечают: в качестве орудий используется только непригодные в пищу человека помидоры.

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Самый быстрый малыш: кто быстрее проползет по ковру?

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Самый быстрый малыш: кто быстрее проползет по ковру?

Кто из этих детей смог бы в будущем составить конкуренцию Усейну Болту? В Литве прошел "забег", в котором приняли участие малыши в возрасте от 7 месяцев до года. Они должны были на скорость проползти по пятиметровому ковру.