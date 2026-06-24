Видео. Мертвое дерево покрасили в красный, чтобы подчеркнуть влияние климатических изменений

В лондонском саду Кью погибший во время жары 2022 года в Великобритании красный дуб покрасили в ярко-красный цвет и оставили стоять как наглядное напоминание об изменении климата.

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Инсталляция появилась на фоне необычно высоких для июня температур в Лондоне. По данным Кью, летом 2022 года из-за экстремальной жары на территории сада погибло более 400 деревьев. Большинство из них убрали, но этот красный дуб оставили на месте, чтобы подчеркнуть, как рост температур влияет на природную среду.

Рядом с ним стоит «Дерево надежды» — устойчивый к изменению климата венгерский дуб, выбранный за его лучшую приспособленность к более тёплым условиям. Посетители могут узнать об обоих деревьях из информационных табличек и экспозиций. В Кью говорят, что контраст между мёртвым красным дубом и его молодым соседом должен заставить задуматься о том, как изменение климата меняет ландшафты по всей Великобритании.