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Французские самолёты группы «Патруль де Франс» выпускают дымовые полосы во время выступления.
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Видео. Смотрите: французские самолёты чествуют юбилей США пролётом над Вашингтоном

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Элитная пилотажная группа ВВС Франции «Патруль де Франс» провела церемонический пролет над знаковыми местами Вашингтона в рамках празднования 250‑летия независимости США.

В понедельник над Вашингтоном, округ Колумбия, в небо поднялась элитная пилотажная группа ВКС Франции «Патруль де Франс», устроив торжественный пролет над самыми узнаваемыми достопримечательностями столицы США.

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Самолёты пролетели над Национальной аллеей, Арлингтонским национальным кладбищем и исторической усадьбой Маунт-Вернон, открывая впечатляющие виды на город и его памятники истории.

Показательный полёт стал частью тура «Liberté 250», программы, посвящённой 250-летию независимости США и призванной подчеркнуть давние связи между Францией и Соединёнными Штатами.

«Патруль де Франс», официальная пилотажная группа Воздушно-космических сил Франции, известна своими высокоточными фигурами высшего пилотажа и регулярно представляет страну на крупных национальных и международных мероприятиях.

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