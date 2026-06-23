Видео. Смотрите: французские самолёты чествуют юбилей США пролётом над Вашингтоном

В понедельник над Вашингтоном, округ Колумбия, в небо поднялась элитная пилотажная группа ВКС Франции «Патруль де Франс», устроив торжественный пролет над самыми узнаваемыми достопримечательностями столицы США.
Самолёты пролетели над Национальной аллеей, Арлингтонским национальным кладбищем и исторической усадьбой Маунт-Вернон, открывая впечатляющие виды на город и его памятники истории.
Показательный полёт стал частью тура «Liberté 250», программы, посвящённой 250-летию независимости США и призванной подчеркнуть давние связи между Францией и Соединёнными Штатами.
«Патруль де Франс», официальная пилотажная группа Воздушно-космических сил Франции, известна своими высокоточными фигурами высшего пилотажа и регулярно представляет страну на крупных национальных и международных мероприятиях.