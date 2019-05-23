Погоня за автодомом и две собаки
Дом на колёсах тоже можно использовать для погони.
В Лос-Анджелесе женщина напала на водителя «каравана» и захватила машину. Погоня началась, когда автомобиль не остановился по требованию патрульных.
Автофургон таранил несколько машин, сбивал заборы и пожарные гидранты, пока наконец не врезался в пальму. Похитительницу немедленно скрутили.
При этом в доме на колёсах находились и две собаки: один пёс выпал по дороге, но женщина остановилась и подобрала его.
Жизням всех четверых — пострадавшего водителя, похитительницы и двух собак — по словам врачей ничего не угрожает.
Полиция выясняет подробности захватывающей истории.