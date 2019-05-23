Индонезия: итоги выборов спровоцировали протесты

По столице Индонезии Джакарте прокатилась очердная волна столкновений полиции и сторонников оппозиции. Манифестанты забрасывали кордоны полиции камнями и бутылками с зажигательной смесью. Сотрудники полиции в ответ использовали спецсредства, в том числе слезоточивый газ и водометы. В массовых беспорядках погибли люди. Акции протеста начались во вторник после объявления окончательных результатов прошедших 17 апреля всеобщих выборов. Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман, действующий президент Джоко Видодо набрал 55,5% голосов, а его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто - 44,5%. В штабе оппозиционного кандидата заявили, что несогласны с результатами, и объявили о намерении подать иск в Конституционный суд. По их словам, непосредственно во время голосования, а впоследствии и подсчета голосов были обнаружены массовые нарушения, которые повлияли на исход выборов.