Над "Манчестер Сити" сгущаются тучи

"Разочарованы, но к сожалению не удивлены". Так отреагировали в "Манчестер Сити" на передачу его дела по возможному нарушению финансового фейр-плей в судебную палату.

УЕФА открыл официальное расследование в отношении чемпиона английской премьер-лиги в марте этого года в связи с новыми данными, опубликованными в СМИ.

По информации New York Times, следственная группа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерена добиться годичного отстранения "Манчестер Сити" от участия в еврокубках, которое может вступить в силу в сезоне-2020/21 в случае, если вина англичан будет доказана.

С соответствующим заявлением выступил глава следственной группы УЕФА Ив Летерм, бывший премьер-министр Бельгии. По его сведениям, при рассмотрении предыдущего дела о нарушении финансового фейр-плей "Манчестер Сити" предоставил ложную информацию, в том числе и о размерах спонсорских контрактов. Тогда «горожане» были признаны виновными и оштрафованы на £49 млн.