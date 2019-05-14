"Манчестер Сити" вылетает из Лиги чемпионов?

Чемпионский титул в Англии, казалось, обеспечил "Манчестер Сити" участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Но над командой Пепа Гвардиолы сгустились тучи. "Горожан" могут отстранить от участия в турнире как минимум на один сезон из-за того, что клуб, как считают в УЕФА, нарушил финансовые правила.

По одной версии, клуб обвиняют в предоставлении недостоверной информации о доходах от спонсорских контрактах. Согласно другой версии, следствие подозревает "Манчестер Сити" в передаче неверной информации по предыдущему делу, которое также было связано с нарушением финансового фей-плей и за которое команду уже оштрафовали на 63 миллиона долларов. В клубе все обвинения отвергают.

Глава следственной группы УЕФА Ив Летерм в ближайшие двое суток должен вынести решение. Но последнее слово – за следственной палатой УЕФА. Впрочем, каким бы ни было решение, вряд ли оно вступит в силу в следующем сезоне, поскольку клуб может подать апелляцию или обратиться в Спортивный арбитражный суд.