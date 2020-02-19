"Все обвинения ложны": "Манчестер Сити" обжалует решение УЕФА

Все обвинения в адрес "Манчестер Сити" в нарушении правил финансового фейр-плей не имеют под собой оснований.

Так исполнительный директор английского футбольного клуба Ферран Сориано прокомментировал отстранение "горожан" от еврокубков на два сезона и штраф в размере 30 млн евро.

Ранее судебная палата Органа финансового контроля УЕФА (CFCB) установила, что "Манчестер Сити" завысил спонсорские доходы в период с 2012 по 2016 годы в своей отчетности.

Самое важное, что я хочу сказать сегодня — обвинения ложны. Они просто не соответствуют действительности. Владелец не вкладывал в клуб деньги, которые не были должным образом задекларированы. Мы стабильный футбольный клуб, мы прибыльны, у нас нет долгов, наши счета неоднократно проверялись аудиторами, регуляторами, инвесторами, и они полностью прозрачны Ферран Сориано исполнительный директор "Манчестер Сити"

Манчестер Сити уже был пойман на нарушениях финансового фейр-плей в 2014 году. Тогда "горожане" заплатили штраф в размере 49 млн фунтов Стерлингов.

Кроме того, клуб был ограничен в финансовых расходах на трансферы в течение следующих двух сезонов.

В этот раз клуб намерен обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде.