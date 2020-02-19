"Все обвинения ложны": "Манчестер Сити" обжалует решение УЕФА

Все обвинения в адрес "Манчестер Сити" в нарушении правил финансового фейр-плей не имеют под собой оснований.
Так исполнительный директор английского футбольного клуба Ферран Сориано прокомментировал отстранение "горожан" от еврокубков на два сезона и штраф в размере 30 млн евро.
Ранее судебная палата Органа финансового контроля УЕФА (CFCB) установила, что "Манчестер Сити" завысил спонсорские доходы в период с 2012 по 2016 годы в своей отчетности.
Манчестер Сити уже был пойман на нарушениях финансового фейр-плей в 2014 году. Тогда "горожане" заплатили штраф в размере 49 млн фунтов Стерлингов.
Кроме того, клуб был ограничен в финансовых расходах на трансферы в течение следующих двух сезонов.
В этот раз клуб намерен обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде.