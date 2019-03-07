"Манчестер Сити" под лупой УЕФА

УЕФА начал расследование в отношении английского футбольного клуба "Манчестер Сити".

Сам Союз европейских футбольных футбольных ассоциаций заявил, что оно "будет сосредоточено на нескольких предполагаемых финансовых нарушениях, которые были недавно обнародованы в различных СМИ".

Речь идет о публикациях немецкой Der Spiegel. Газета со ссылкой на Football Leaks сообщила, что владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур с 2008 по 2012 год потратил 1,1 миллиарда евро на приобретение новых игроков. Чтобы сократить дифицит руководство клуба разработало проект по обходу финансового фейр-плей, завышая цены спонсорских контрактов и маркетинговых прав на игроков.

До этого сообщалось, что "Манчестер Сити" избежал серьезного наказания за нарушение правил финансового фейр-плей, заключив сделку с Джанни Инфантино. Тогда президент ФИФА еще занимал пост генерального секретаря УЕФА.

Манчестер Сити уже был пойман на нарушениях финансового фейр-плей в 2014 году. Тогда "горожане" заплатили штраф в 49 млн фунтов Стерлингов.