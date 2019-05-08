Израиль: сирена в память о погибших

На две минуты жизнь в Израиле замерла: остановился транспорт, водители и пассажиры вышли из машин, пешеходы замерли, опустив головы, те, кто работал, отложили все дела. Ровно в 11 часов по местному времени по всей стране прозвучала вторая сирена в память о 23 741 военном и 3150 гражданских, погибших в ходе боевых действий и в результате терактов (первая отзвучала вечером во вторник). Сразу после этого в Израиле начались траурные мероприятия.

День памяти — израильский государственный день траура. Отмечается он 4 числа второго месяца по еврейскому календарю и предваряет главный государственный праздник Израиля - День независимости.