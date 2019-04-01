Запуск индийской ракеты-носителя

Индия осуществила запуск с космодрома на острове Шрихарикота ракеты-носителя PSLV (в новой версии — PSLV-QL). На околоземную орбиту успешно выведены 29 космических аппаратов: военный спутник наблюдения за земной поверхностью весом 436 кг и 28 микро- и наноспутников иностранных заказчиков из Литвы, Испании, Швейцарии и США. PSLV принадлежит мировой рекорд по количеству одновременно выведенных на орбиту спутников. 15 февраля 2017 г. версия PSLV-XL запустила в космос сразу 104 аппарата: индийские спутник наблюдения за земной поверхностью типа Cartosat-2 ("Картосат-2") и два наноспутника, а также 101 иностранный наноспутник.