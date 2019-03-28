Бразилия: протесты коренных народов

По всей Бразилии прошли акции протест коренных народов страны. Они выступают против передачи представляемых им медицинских услуг от федерального правительства муниципалитетам.

Сотни демонстрантов в традиционной одежде танцевали перед мэрией Сан-Паулу и возносили к небу молитвы. Тех, кто предпринимал попытки войти в здание, полиция оттесняла. применяя слезоточивый газ.

Министр здравоохранения Луис Энрике Мандетта на прошлой неделе обсудил вопрос о закрытии федерального управления здравоохранения коренных народов. Лидеры этнических общин говорят, что благодаря этому ведомству они могли получать услуги на своём родном языке, чего не смогут сделать муниципалитеты.