"Ловушка для беженцев" в Йемене

Тысячи граждан оказались в ловушке в Кушаре на севере Йемена, сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов ООН. Этот регион – одна из горячих точек ожесточенной гражданской войны в стране. За последние несколько недель, по данным правозащитников, из Кушара и его окрестностей бежало более 5300 семей.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства Абд-Раббу Мансура Хади с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.