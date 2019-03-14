Мишель Барнье: "Европа порой была наивна"

"У британцев возникло ощущение, что Европой управляют бюрократы, которые не слушают простых европейцев. Из "брексита" нужно извлечь уроки", - убежден главный переговорщик ЕС по "брекситу" Мишель Барнье. Он стал гостем программы "Без купюр".

Что заставило жителей Соединенного Королевства проголосовать за выход страны из ЕС? Что теперь ждет Евросоюз? И защищает ли Европа своих граждан?

Даниэль Кон-Бендит: "Какими могут быть последствия выхода Великобритании из ЕС? Как это отразится на будущем Европы?"

Мишель Барнье: "Великобритания покидает Евросоюз. Это уже почти в прошлом, хотя этот вопрос по-прежнему актуален. Нужно, чтобы Соединенное Королевство вышло из ЕС должным образом. Но вот что для меня важно и что я пытался понять во время дебатов в Великобритании – почему вообще страна решила выйти из Евросоюза? Есть последствия, которые мы стараемся урегулировать в соглашении. Но почему 52% британцев проголосовали против Европы? Нужно выслушать их мнение, понять и найти ответ. Есть люди, которые проголосовали за "брексит" по причинам, которые актуальны и для некоторых регионов Франции, Бельгии, Италии или других стран ЕС. У этих людей возникло чувство, что их бросили, что Европа их не защищает, что Европой управляют бюрократы, которые не слушают их. Я думаю, нужно извлечь уроки из "брексита", хотя в случае с Соединенным Королевством уже слишком поздно".

Даниэль Кон-Бендит: "Но это правда, что Европа не защищает своих граждан?"

Мишель Барнье: "Я думаю, последние 30 лет Европа часто вела себя наивно, когда речь заходила о торговле. Она допустила фундаментальную ошибку, когда начался процесс глобализации, когда перестал существовать двухполярный мир, где с одной стороны был Советский Союз, а с другой – США. Мы увидели, что начался успешный процесс глобализации, что люди смогли выйти из крайней нищеты. Но в то же время возникла идея, что теперь все возможно, ультралиберализм. Эту ошибку допустили многие страны мира. Вот цена, которую мы заплатили и продолжаем платить после того, как разразился финансовый кризис. Не было единого координационного центра. Я думаю, пришло время вернуться к фундаментальным принципам социальной рыночной экономики. И тут важны все три слова: Социальная Рыночная Экономика".

Программа "Без купюр" выйдет в эфир Euronews в пятницу в 00:30 по московскому времени.