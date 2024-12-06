Макрон надеется сформировать "правительство, выражающее общий интерес"

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Президент Франции Эммануэль Макрон проводит встречи с лидерами левых, центристских и правых сил с целью сформировать новое "правительство, выражающее общий интерес" после того, как парламент страны одобрил вотум недоверия кабинету Мишеля Барнье.

На утро пятницы намечены консультации французского лидера с представителями центристских партий "Возрождение", "Горизонты" и "Демократическое движение".

Позже, как ожидается, Макрон встретится с членами Социалистической партии, включая её первого секретаря Оливье Фора, а затем с делегатами от "Республиканцев".

Представителей ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и леворадикальной "Непокорённая Франция" Жана Люка Меланшона в Елисейский дворец не пригласили.

Накануне в своём видеообращении к нации президент обещал назвать имя нового премьера "в ближайшие несколько дней".

Новое правительство, согласно Макрону, должно представлять "все политические силы, которым суждено управлять страной, с тем, чтобы представители партийного спектра могли присоединиться к его работе или, по крайней мере, договориться о том, чтобы не сворачивать её".

Премьер-министр вряд ли будет назначен до понедельника, и скорее всего понадобится немало времени, прежде чем станет известен полный состав нового правительства.

В своём выступлении в четверг Эммануэль Макрон не стал брать на себя вину за смещение кабинета Барнье, но подверг резкой критике своих оппонентов.

В телевизионном интервью лидер ультраправых Марин Ле Пен заявила, что у нового правительства будет мало шансов устоять.

"Риск заключается в том, что если президент Республики снова осуществит роспуск (парламента) в июле, в сентябре или октябре следующего года, мы окажемся в примерно такой же ситуации".

Лидер "Непокорённой Франции" Жан-Люк Меленшон в своём интервью обрушился на Макрона с критикой, за то, что тот не признал результаты "голосования французов за перемены" , распустив перед этим парламент и назначив внеочередные выборы в законодательные органы в июне,в результате чего тот остался без большинства.

"Франция - совершенно особенная страна. Она меняется только тогда, когда это необходимо", - сказал он. "На выборах в законодательные органы власти с большим отрывом победила одна группа: Новый народный фронт", - сказал Меленшон, имея в виду широкую коалицию левых партий, занявшую первое место, но не получившую большинства.

Правительство Франции рухнуло в среду вечером после того, как премьер-министр Барнье двумя днями ранее применил редко используемый конституционный механизм, чтобы провести спорный бюджет на 2025 год без одобрения парламента. Сам Барнье утверждал, что это необходимо для поддержания "стабильности" в условиях глубоких политических разногласий.

Мишель Барнье во время голосования по вотуму недоверия в парламенте. Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Однако предложенный премьером бюджет жёсткой экономии - сокращение расходов на 40 миллиардов евро и повышение налогов на 20 миллиардов евро - лишь усилил противление, особенно в нижней палате, и политическую конфронтацию в целом.

В итоге левое и правое крыло Национального собрания сообща проголосвали за вынесения вотума недоверия кабинету Барнье. Предложение поддержал 331 депутат из 577 законодателей. Необходимо было набрать не менее 288 голосов.

Барнье и его министры останутся у власти в качестве временного правительства и будут работать до назначения нового кабинета, говорится в заявлении Елисейского дворца.