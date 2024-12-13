Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Елисейский дворец объявит имя преемника Мишеля Барнье в пятницу

Архив: президент Франции Эммануэль Макрон и экс-премьер Мишель Барнье, ноябрь 2024 г.
Архив: президент Франции Эммануэль Макрон и экс-премьер Мишель Барнье, ноябрь 2024 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Имя преемника Мишеля Барнье должно быть объявлено в пятницу, сообщило окружение президента. Ранее сообщалось, что Франция узнает его в четверг вечером. В шорт-листе на утро пятницы остаются, помимо Франсуа Байру, экс-премьер от социалистов Бернар Казнёв, отставные министры Вотрен и Лекорню.

РЕКЛАМА

Имя преемника Мишеля Барнье должно быть объявлено в пятницу в коммюнике, сообщило окружение президента France Televisions. Ранее сообщалось, что Франция узнает имя нового премьер-министра в четверг вечером.

В 8.30 утра по местному (10.30 по московскому времени) Франсуа Байру, глава либеральной партии MoDem, прибыл в Елисейский дворец для встречи с Эммануэлем Макроном, поделилась информацией политическая служба France Televisions.

"Франсуа Байру - очень важный человек для Макрона", - считает политолог Брюно Котрес. Его принимают в Елисейском дворце, либо "чтобы с глазу на глаз рассказать о причинах, по которым его не выбирают, либо "для того, чтобы развеять сомнения, которые у него, должно быть, были с последних нескольких часов", добавляет он.**

В шорт-листе на утро пятницы остаются, помимо Франсуа Байру, экс-премьер от социалистов Бернар Казнёв, отставная министр по территориям Катрин Вотрен и отставной министр по делам армии Себастьян Лекорню. Жан-Ив Ле Дриан, бывший глава МИД, заявил местным СМИ, что отказался от предложения.

Между тем Социалистическая партия заявила, что исключит из своих рядов любого, кто войдёт в правительство с премьер-министром из правых или центристов. Такая практика существует давно и в последний раз применялась в 2007 году в отношении тех, кто вошёл в правительство при Николя Саркози и при самом Макроне, напомнили старожилы.

Также всплыло имя Ролана Лескюра, бывшего министра промышленности. Но сразу несколько депутатов от крайне правого "Национального объединения", в том числе Себастьян Шену и Жан-Филипп Танги, выразили в X (бывшем Twitter) враждебность по отношению к этому назначению. "Ролан Лескюр? Вотум недоверия", - написала пресс-секретарь группы лепенистов ЛОР Лавалетт, прежде чем стереть сообщение.

