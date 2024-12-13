Елисейский дворец объявит имя преемника Мишеля Барнье в пятницу

РЕКЛАМА

Имя преемника Мишеля Барнье должно быть объявлено в пятницу в коммюнике, сообщило окружение президента France Televisions. Ранее сообщалось, что Франция узнает имя нового премьер-министра в четверг вечером.

В 8.30 утра по местному (10.30 по московскому времени) Франсуа Байру, глава либеральной партии MoDem, прибыл в Елисейский дворец для встречи с Эммануэлем Макроном, поделилась информацией политическая служба France Televisions.

"Франсуа Байру - очень важный человек для Макрона", - считает политолог Брюно Котрес. Его принимают в Елисейском дворце, либо "чтобы с глазу на глаз рассказать о причинах, по которым его не выбирают, либо "для того, чтобы развеять сомнения, которые у него, должно быть, были с последних нескольких часов", добавляет он.**

В шорт-листе на утро пятницы остаются, помимо Франсуа Байру, экс-премьер от социалистов Бернар Казнёв, отставная министр по территориям Катрин Вотрен и отставной министр по делам армии Себастьян Лекорню. Жан-Ив Ле Дриан, бывший глава МИД, заявил местным СМИ, что отказался от предложения.

Между тем Социалистическая партия заявила, что исключит из своих рядов любого, кто войдёт в правительство с премьер-министром из правых или центристов. Такая практика существует давно и в последний раз применялась в 2007 году в отношении тех, кто вошёл в правительство при Николя Саркози и при самом Макроне, напомнили старожилы.

Также всплыло имя Ролана Лескюра, бывшего министра промышленности. Но сразу несколько депутатов от крайне правого "Национального объединения", в том числе Себастьян Шену и Жан-Филипп Танги, выразили в X (бывшем Twitter) враждебность по отношению к этому назначению. "Ролан Лескюр? Вотум недоверия", - написала пресс-секретарь группы лепенистов ЛОР Лавалетт, прежде чем стереть сообщение.