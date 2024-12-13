Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Кто такой Франсуа Байру, новый премьер-министр Франции?

Лидер французской центристской партии MoDem (Движение демократов) Франсуа Байру общается с журналистами после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, 2022 год.
Лидер французской центристской партии MoDem (Движение демократов) Франсуа Байру общается с журналистами после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, 2022 год.
Авторское право Francois Mori/Copyright 2022The AP. All rights reserved
By Tamsin Paternoster
Опубликовано Последние обновления
Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к давнему центристскому союзнику в надежде, что тот сможет объединить разделенный парламент страны.

В пятницу Эммануэль Макрон назначил центриста Франсуа Байру новым премьер-министром Франции, положив конец многодневному политическому тупику после того, как на прошлой неделе в результате исторического голосования о вотуме недоверия распалось предыдущее правительство.

Байру, которому 73 года, был известной фигурой во французской политике на протяжении десятилетий. Основатель и лидер центристского Демократического движения, известного как MoDem, он наиболее известен французской общественности благодаря своему пребыванию на посту министра образования с 1993 по 1997 год в консервативном правительстве.

Байру трижды был кандидатом в президенты - в 2002, 2007 и 2012 годах. Его лучший результат был достигнут в 2007 году, где он занял третье место, набрав почти 19% голосов.

В 2017 году он стал одним из главных общественных сторонников Макрона, отложив свою собственную президентскую заявку, чтобы поддержать молодого кандидата.

В то время он был ненадолго назначен министром юстиции, но быстро ушел из правительства в связи с расследованием предполагаемой растраты средств Европарламента со стороны MoDem.

В конце концов, в этом году парижский суд признал его невиновным и оштрафовал восемь других партийных чиновников.

Политические приверженности

Способность Байру наводить мосты, вероятно, будет иметь решающее значение в ближайшие дни, поскольку французский парламент разделился на три основных блока с тех пор, как Макрон объявил внеочередные выборы в июне.

Альянс левых партий, созданный в первую очередь для того, чтобы не допустить ультраправых, набрал наибольшее количество голосов, но все же не смог получить большинство. Центристский альянс Макрона и ультраправое "Национальное объединение" составляют два других блока.

Макрон, вероятно, надеется, что политический опыт Байру и его относительно хорошие отношения с различными фракциями помогут вывести Францию из нынешнего политического хаоса.

Перед новым премьер-министром стоит сложная задача - назначить правительство, которое будет работать с парламентом над принятием бюджетного соглашения на предстоящий год, после того как предложение предыдущего правительства провалилось.

Бюджет является основным предметом разногласий между политическими партиями Франции, а лидер "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что у его партии есть "красные линии" в отношении возможного соглашения и что новый премьер-министр должен быть готов принять во внимание мнение каждой группы.

"Мяч находится на стороне Франсуа Байру", - сказал Барделла, добавив, что его партия пока занимает выжидательную позицию.

Левые политики утверждают, что Байру слишком тесно сотрудничает с Макроном и что продолжение политики Макрона не соответствует результатам летних выборов, на которых левые получили больше всего голосов среди всех членов блока.

Манон Обри из ультралевой партии "Непокоренная Франция" заявила в эфире радиостанции Europe1, что Байру - это "само воплощение макронизма".

Матильда Пано, глава леворадикальной группы в Национальном собрании, заявила, что назначение Байру равносильно "продолжению плохой политики (Макрона)".

Она добавила, что ее партия готова проголосовать за еще один вотум недоверия новому правительству.

