Что делать с "брекситом"? Британский парламент ломает голову

Третье на этой неделе голосование в Палате общин: продлить ли срок действия статьи 50? Созвать ли второй референдум по "брекситу"? Как выйти из связанного с "брекситом" тупика?

В парламенте Великобритании решается судьба пятой экономики мира. Члены парламента голосуют по нескольким поправкам к договору о выходе страны из ЕС.

Процесс голосования достаточно длительный: всякий раз депутаты вынуждены покидать зал заседаний, и заходить в две разные двери на каждой из который стоят парламентские "счётчики", ведущие учёт голосов "за" (с одной стороны) и "против" (с другой). При отсутствии единодушного решения четыре раунда голосования означает много хождения из зала и в зал.

Первая поправка касалась возможности продления действия статьи 50 европейского договора для организации повторного референдума по "брекситу".

Палата общин большинством голосов сказала НЕТ продлению действия статьи 50 и, следовательно, НЕТ ещё одному референдуму по "брекситу".

"За" проголосовали 311 члена парламента, "против" - 314.

Вторая поправка касается контроля за процессом выхода из ЕС со стороны парламентского большинства. Это может позволить Палате общин найти выход из тупика.

Палата общин большинством голосов сказала НЕТ введению парламентского контроля. Поиск решения будет зависеть от продления срока "брексита".

"За" проголосовали 312 члена парламента, "против" - 314.

Голосование по третьей поправке состоится лишь в случае, если проходит вторая поправка. Согласно этой поправке, парламент намерен выиграть время для поиска адекватного решения внутри парламентских фракций. Вкратце, этот поиск будет означать создание парламентского большинства для принятия более единодушных решений.

После подсчёта голосов третья поправка также была отвергнута депутатами.

"За" проголосовали 302 члена парламента, "против" - 318.

Наконец, последнее голосование требуется для того, чтобы больше не давать возможности премьеру Терезе Мэй выставлять на голосование в парламенте предложение о "сделке" с Брюсселем. Это предложение уже дважды было отвергнуто в Палате общин.

Голосование по этому вопросу было отменено.

Правительство Терезы Мэй вынесло на голосование вопрос о продлении действия статьи 50, то есть фактически продления периода "брексита".

Депутаты большинством голосов одобряют продление периода "брексита".

"За" проголосовали 412 члена парламента, "против" - 202.

Символично, что в ходе дебатов 12 и 13 марта Тереза Мэй лишилась голоса - в буквальном смысле. Несмотря на присутствие в зале 14 марта, в дискуссиях она участвовать не может из-за полной потери голоса. Её мнение в Палате общин представляют другие консерваторы.

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