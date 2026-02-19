Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Праздник, который согревает февраль: День дарения книг в Армении

Книга Григора Нарекаци - армянского поэта, философа и богослова, святого Армянской апостольской церкви и Католической церкви, на фоне Оперы города Еревана
Книга Григора Нарекаци - армянского поэта, философа и богослова, святого Армянской апостольской церкви и Католической церкви, на фоне Оперы города Еревана Авторское право  The Book Narek / Facebook
Авторское право The Book Narek / Facebook
By Анка Кир
Опубликовано
Каждый год 19 февраля Армения будто становится немного светлее. В этот день здесь отмечают один из самых добрых и душевных праздников — День дарения книг, приуроченный ко дню рождения Ованеса Туманяна, "поэта всех армян".

19 февраля в Армении - не просто дата в календаре. В этот день здесь отмечают один из самых светлых праздников - День дарения книг.

Это день, когда люди выходят на улицы с книгами в руках, чтобы подарить их тем, кого любят, тем, кого уважают, и даже тем, кого видят впервые. Это праздник, в котором нет пафоса, но много человеческого тепла. Он живёт в улыбках людей, в протянутых книгах, в коротких разговорах у книжных полок. В этот день можно увидеть, как школьник дарит книгу прохожему, как молодой человек вручает томик стихов пожилой женщине на остановке, как незнакомцы обмениваются любимыми романами, словно давними секретами.

В Армении искренне верят: книга, подаренная от души, обязательно найдёт своего человека.

"Книга Скорбных песнопений" Григора Нарекаци на фоне Ереванской Оперы
"Книга Скорбных песнопений" Григора Нарекаци на фоне Ереванской Оперы The Book Narek / Facebook

Поэт, который стал символом нации

Выбор даты не случаен. 19 февраля родился Ованес Туманян - человек, которого называют поэтом всех армян. Это не просто красивый титул. Он отражает то, насколько глубоко Туманян укоренён в армянской культуре и сознании.

Он родился в селе Дсех, в семье священника, рано начал писать, сотрудничал с газетами, а позже создал литературный кружок "Вернатун", объединивший лучших поэтов и художников своего времени. Его произведения - "Ануш", "Маро", "Сако из Лори", "Пес и кот", обработки эпоса "Давид Сасунский" - давно стали частью армянского фольклора, хотя написаны пером одного человека.

Туманян прожил жизнь, полную заботы о своём народе: помогал беженцам во время геноцида, выступал за мир в тяжёлые годы, поддерживал молодых писателей. Его именем называют улицы и школы, ему ставят памятники, а его портрет украшает банкноту в 5000 драм.

Именно поэтому день его рождения стал днём, когда люди дарят друг другу книги - так же щедро, как он дарил своё слово.

Праздник, который объединяет поколения

В эпоху цифровых технологий, когда любую книгу можно скачать за секунду, традиция дарить бумажные издания кажется особенно трогательной. Но в Армении уверены: книга, переданная из рук в руки, несёт в себе тепло, которое не заменит ни один экран.

19 февраля по всей стране происходит что‑то удивительное. Люди выходят на улицы с книгами, словно с маленькими посланиями добра. Родители дарят детям первые сказки, друзья обмениваются любимыми романами, коллеги приносят друг другу сборники стихов. Иногда книга оказывается в руках у совершенно незнакомого человека - и именно в этом есть особая магия праздника.

Библиотеки и музеи превращаются в центры притяжения

Национальная библиотека Армении в этот день становится настоящим домом для книголюбов. Здесь проходит ярмарка, работает полка «Дарения», где каждый может взять книгу бесплатно, а библиотека сама дарит новые издания своим читателям. Люди приходят сюда семьями, выбирают книги, делятся впечатлениями, а библиотекари помогают найти что‑то особенное.

Музеи по всей стране тоже готовят насыщенные программы. В Доме‑музее Туманяна представляют оцифрованные книги из его личной библиотеки, показывают редкие издания Саят‑Новы, во мнрогих музеях и книжных магазинах проводят встречи с писателями.

Афиша встречи с писательницей Наринэ Абгарян
Афиша встречи с писательницей Наринэ Абгарян Книжный магазин "Аревик" / Facebook

В Музее литературы и искусства имени Чаренца открывают выставки, посвящённые искусству книжного оформления, и проводят мастер‑классы по мраморному переплёту.

В Дсехе, на родине Туманяна, школьники ставят спектакли у памятника поэту. В домах‑музеях Демирчяна, Капутикян, Бакунца, Прошяна, Абовяна, Исаакяна и Спендиаряна проходят литературные вечера, презентации и творческие встречи.

Весь день Армения живёт в ритме книги.

Правительство тоже дарит книги

Даже на заседании правительства 19 февраля царит особая атмосфера. Министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян вручает членам кабинета книги, изданные при поддержке государства. Среди них — произведения Туманяна, работы современных авторов, переводы мировой литературы.

Здание правительства Армении
Здание правительства Армении Сайт правительства Республики Армения

Так государство подчёркивает: культура чтения — это не формальность, а важная часть национальной политики.

Когда традиция встречается с технологиями

Праздник не ограничивается только бумажными изданиями. Армения активно осваивает цифровые форматы. Команда разработчиков из Еревана создала "Karapp" - первую армянскую платформу аудиокниг. Здесь можно слушать классику, современные романы, детские сказки и даже Новый Завет - бесплатно.

Приложение озвучивают профессиональные актёры, а разработчики внедряют искусственный интеллект, чтобы ускорять создание аудиокниг. Платформа уже популярна в Армении, США и России, а впереди - запуск русской и английской озвучки.

Так традиция чтения получает новое дыхание.

Праздник, который хочется подарить миру

День дарения книг - это не просто культурная акция. Это день, когда люди становятся ближе. Когда книга становится поводом для улыбки, разговора, дружбы. Когда даже незнакомцы делятся друг с другом тем, что любят.

В Армении говорят: "Подаренная книга - это маленький свет, который ты оставляешь в чьей‑то душе".

И 19 февраля по всей стране загораются тысячи таких огоньков - в руках, в домах, в сердцах.

Это праздник, который хочется разделить со всем миром.

