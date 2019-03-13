Британский парламент запретил "брексит" без сделки с Брюсселем

Поправка, запрещающая выход Великобритании из ЕС без чёткого соглашения с Брюсселем, была поддержана большинством депутатов Палаты общин британского парламента.

"За" проголосовали 312 членов парламента, "против" - 308. Это означает, что правительству придётся либо искать компромисс с властями Евросоюза, либо снова обращаться к мнению народа, и устраивать повторный референдум. Согласно данным последних опросов, сегодня идею "брексита" поддерживают не более 44% британцев.

Во вторник, 12 марта, Палата общин проголосовала против соглашения с ЕС (по "брекситу"), предложенного Терезой Мэй после многомесячных переговоров с Брюсселем и поиска компромиссов, в том числе с различными политическими фракциями в самой Великобритании.

Парламент не хочет "брексита" без сделки. Что дальше?

Отсутствие сделки при выходе из ЕС устраивает только самых упрямых евроскептиков. Судя по голосованию 13 марта, таковых в Палате общин 308 депутатов.

"Брексит" без сделки всё ещё остаётся как вариант развития событий. Но следующим шагом для парламента станет голосование в четверг, 14 марта по вопросу о продлении периода "брексита", то есть продлении действия статьи 50 Европейского договора.

Запрос о продлении периода "брексита" должен быть согласован с Евросоюзом. Именно это британские власти намерены сделать в ходе саммита ЕС на следующей неделе. Разумеется, при условии, что Палата общин поддержит идею продления выхода страны из ЕС.

Если в Брюсселе отвергнут запрос на продление периода "брексита", Великобритания попадёт в патовую ситуацию. В случае позитивного решения на саммите ЕС у англичан появится дополнительное время на поиск компромиссов по самым запутанным вопросам "развода": границе на острове Ирландия, торговых соглашениях и тарифах с ЕС и другим болезненным темам.