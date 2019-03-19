Выбор между "брекситом" и беконом

Некоторым из этих свиней суждено отправиться в Великобританию, а некоторые не смогут пересечь Ла Манш ни в каком виде. Соединённое Королевство — это крупнейший рынок экспорта датской свинины, так что перспективы так называемого «жесткого брексита» всерьёз волнуют свиноводов Дании.

Ютландский фермер в третьем поколении Асгер Крогсгард рассказывает, что в его окружении только и разговоров что о выходе Великобритании из ЕС: «Последние два года во время встреч с другими фермерами мы практически всё время говорим о "брексите"».

Масштабы «бедствия» фермеры оцениваю по-разному. По некоторым свиноводам Ютландии «брексит» ударит сильнее, чем по остальным. Хозяйство Крогсгарда, например, специально создавалось для поставок мяса на британский рынок. Даже при наименее худшем сценарии ему будут грозить дополнительные издержки, связанные с таможенными пошлинами и с оформлением новых лицензий.

В случае «жесткого брексита» наибольшие проблемы грозят датским поставщикам бекона. Около 90 процентов своей продукции они продают в Великобританию. Свиновод Асгер Крогсгард надеется, что Лондона будет заинтересован в датском импорте даже после выхода из ЕС. «Я уверен, что соседи, те, что на Западе, всё ещё хотят торговать с нами. Так же как это было последние сто лет», — говорит он.

В Великобританию датский бекон отправляют чаще всего через порт Эсбьерг. Директор порта Деннис Юл Педерсен встревожен, в частности, увеличением сроков обработки грузов из-за введения дополнительного контроля:

_«Самым ужасным последствием станет задержка поставок, увеличение сроков из-за таможни, из-за оформления документов. Таможня уже наняла людей для увеличения производительности. Так они готовятся к "жесткому брекситу"».

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Корреспондент Йона Каллгрен передаёт с ютландской свинофермы: «Судьба бекона казалась не такой важной, когда Великобритания голосовала за выход из Европейского Союза. Но для свиноводов в Дании и для любителей бекона в Соединённом Королевстве "жесткий брексит" сулит немало проблем».