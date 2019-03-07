Вязание против насилия и за право на аборт

Аргентинки, взявшие в руки крючки и спицы, купившие мотки пряжи, не намерены отступать от защиты своих идей: они требуют легализации абортов, несмотря на то, что одна попытка законодательно решить этот вопрос провалилась.

Прерывание беременности в этой латиноамериканской стране разрешено лишь в случаях, если женщина забеременела в результате изнасилования или если ее жизнь находится под угрозой. По действующему с 1921 года закону, наказанию за сделанный аборт подвергается и врач, и пациентка.

Официальная статистика такова: несмотря на уголовное преследование, в Аргентине ежегодно совершается более 350 тысяч нелегальных абортов, не менее 50 тысяч женщин в дальнейшем попадают в больницы из-за осложнений, возникших в результате операции по прерыванию беременности.

Цвет борьбы за право распоряжаться своим телом - зеленый, поэтому вяжут из пряжи оттенков травы и листвы.