Кукута: сборный пункт венесуэльской оппозиции

В приграничном колумбийском городе Кукута проходят совещания венесуэльских оппозиционеров. Задача, которую они перед собой ставят, – обеспечить провоз на территорию Венесуэлы грузов, присланных сюда из Соединённых Штатов.

Член парламента Венесуэлы от оппозиционной партии "Народная воля" Габи Ареяно убеждена, что армия скоро пропустит грузовики через границу:

"Я считаю, что они заинтересованы как никто другой в доставке этой гуманитарной помощи. В армии больше чем где либо еще желания, чтобы помощь была доставлена. Я настроена оптимистично относительно того, какое решение примут военные. У нас уже есть представление о настроении в казармах. И оно не в пользу продолжения угнетения венесуэльского народа".

К оппозиционным политикам присоединились и многие обычные венесуэльцы, эмигрировавшие за последние месяцы в Колумбию, как, например, Эйди Фигероа:

"Люди объединятся и мы сможем въехать. Что-то должно произойти. Ждать больше невозможно. Чего ждать? По как там все умрут, а груз пропадёт даром?"

Число венесуэльцев, перебравшихся в Колумбию, насчитывает несколько миллионов человек. Они опасаются, что кризис на их родине может спровоцировать вооружённый конфликт. Войны не хотят и колумбийские активисты.

"Мы считаем, что войной не разрешить политический и социальный кризис в Венесуэле, – говорит член Колумбийского национального совета мира Кристиан Кабрера. – Мы призываем к переговорам. Мы верим в самоопределение народа. Наши страны самостоятельны и они не могут воевать друг с другом".

Правительство Николаса Мадуро не верит в гуманитарное назначение груза, опасаясь, что он может оказаться "троянским конём".

Эктор Эстепа, Euronews: "Такого рода собрания будут проводиться всю неделю до 23 февраля. На этот день назначен концерт с участием иностранных артистов. По этому случаю оппозиция хочет собрать здесь в Кукуте ещё больше людей. Ожидается также, что сюда прибудут новые грузы из стран, признающих Гуайдо временным президентом Венесуэлы".